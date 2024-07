Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mobiltelefon geraubt - Tatverdächtiger geht in U-Haft

Neuss (ots)

Am Montag (15.07.), gegen 14:55 Uhr, kam es im Bereich der Straße "Am Obertor" zu einem Vorfall, bei dem ein 36- jähriger Marokkaner leicht verletzt wurde. Er hatte nach ersten Erkenntnissen beobachtet, wie ein 27- jähriger Algerier unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe eines Mobiltelefons gefordert hatte. Ein 18- jähriger Mann aus Marokko kam der Aufforderung nach und händigte sein Handy aus. Der 36- Jährige wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand bei dem Versuch, die beiden Parteien zu trennen, mit dem Messer leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige ergriff anschließend fußläufig die Flucht, konnte allerdings wenig später im Bereich des Rheinparkcenters durch Beamte angetroffen und kontrolliert werden. Auch er wies eine Schnittverletzung auf, weshalb er in Begleitung von Polizisten zunächst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Nach einer medizinischen Versorgung der Wunde führte der Weg für den vorläufig Festgenommenen jedoch zu einer umliegenden Polizeiwache. Das gestohlene Handy sowie das Messer hatten die Beamten allerdings nicht mehr bei dem Tatverdächtigen auffinden können. Wie der Tatverdächtige sich die Verletzung zuzog, ist derzeit ungeklärt.

Im Laufe des Dienstags wurde der polizeibekannte Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

Das Kriminalkommissariat 22 führt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell