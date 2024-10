POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Fahrzeuge beschädigt - Zeugenhinweise zu Unfallflüchtigem erbeten

Bad Wildbad (ots) - Mit einer ganzen Serie von mutwillig beschädigten Fahrzeugen am späten Freitagnachmittag in Bad Wildbad beschäftigen sich die Ermittler des Polizeireviers Calw. Auf einem Parkplatz in der Heermannsstraße wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand fünf Autos im Zeitraum zwischen 17:10 Uhr und 19:00 Uhr beschädigt. Dabei haben die Vandalen in fast allen Fällen mit einem metallischen Gegenstand die ...

