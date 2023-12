Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Kiosk und Praxis

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen am Freitag (22.12.2023), gegen 3.30 Uhr, in einen Kiosk in der Schulstraße ein und entwendeten Süßigkeiten und Tabakutensilien im Gesamtwert von 100 Euro. Zeugen beobachteten wie zwei Personen aus dem Kiosk kamen und wegrannten. Eine Person war weiblich und zwischen 18 und 25 Jahre alt und trug eine schwarze Winterjacke mit einer Kapuze. Die andere Person war männlich und ebenfalls zwischen 18 und 25 Jahre alt. Der Mann trug schwarze Jeans, eine schwarze Winterjacke und hatte schwarze Haare.

In der Kaiser-Wilhelm-Straße versuchten gegen 3.23 Uhr Unbekannte in eine Praxis einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Ein Bewohner des Anwesens wurde durch laute Geräusche aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Polizei ermittelt derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

