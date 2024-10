Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Serie von beschädigten Fahrzeugen

Bad Wildbad (ots)

Mit einer ganzen Serie von mutwillig beschädigten Fahrzeugen am späten Freitagnachmittag in Bad Wildbad beschäftigen sich die Ermittler des Polizeireviers Calw. Auf einem Parkplatz in der Heermannsstraße wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand fünf Autos im Zeitraum zwischen 17:10 Uhr und 19:00 Uhr beschädigt. Dabei haben die Vandalen in fast allen Fällen mit einem metallischen Gegenstand die Fahrzeugscheiben eingeschlagen und den Lack zerkratzt. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 4000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, unter der Rufnummer 07051 161 3511, in Verbindung zu setzen.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell