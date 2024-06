Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gestohlenes Fahrrad im Internet entdeckt

Dormagen (ots)

Am Samstag (22.06.), gegen 10:30 Uhr, suchte ein 45- jähriger Dormagener eine Polizeiwache auf. Er hatte das gestohlene Fahrrad seiner Frau im Internet entdeckt, wo es zum Verkauf angeboten wurde. Mit dem Verkäufer hatte der Dormagener bereits über das Onlineportal Kontakt aufgenommen und sowohl einen Kaufpreis als auch einen Übergabeort vereinbart. Noch am selben Tag, gegen Mittag, konnten zivile Polizeikräfte dann einen 20- jährigen Mann aus Dormagen ermitteln, der mir dem entwendeten Rad am Übergabeort auf der Straße "Am Rath" in Dormagen erschien. Gegenüber den Beamten gab er an, das Rad vor einigen Tagen von einem Mann, circa 40 Jahre alt und 180 cm groß, mit Halbglatze und grünen Augen, an selbiger Anschrift käuflich erworben zu haben. Ihm sei nicht bekannt gewesen, dass dieses zuvor gestohlen worden war. Das Fahrrad wurde an den 45- Jährigen übergeben. Beim 20- Jährigen besteht der Anfangsverdacht der Hehlerei.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

