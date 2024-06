Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drogen sichergestellt - Mann wird vorläufig festgenommen

Grevenbroich (ots)

Am Samstag (22.06.), gegen 23:30 Uhr, bestreiften Polizisten die Dechant-Schütz-Straße in der Grevenbroicher Innenstadt. Dabei wurden sie auf zwei Personen aufmerksam. Die beiden Männer standen dicht beisammen vor einem Haus und als der Streifenwagen langsamer wurde, versuchte sich einer der Männer hinter einem geparkten Fahrzeug wegzuducken. Die Beamten entschieden sich für eine Personenkontrolle und hielten an, doch der Mann ergriff fußläufig die Flucht in Richtung "Platz der Deutschen Einheit". Dort konnte er durch die nacheilenden Polizisten jedoch eingeholt und mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Eine Tüte mit mehreren Konsumeinheiten an Betäubungsmitteln wurde im Anschluss in unmittelbarer Nähe des Antreffens aufgefunden und sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen hatte er diese auf seiner Flucht verstecken wollen.

Der 32- jährige Syrer ohne festen Wohnsitz musste die Beamten zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen zu einer umliegenden Polizeiwache begleiten. Nach der Prüfung von Haftgründen wurde er vorläufig festgenommen. Im Laufe des heutigen Tages entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob der Mann einem Haftrichter vorgeführt wird.

Das Kriminalkommissariat 24 führt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell