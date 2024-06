POL-NE: Pedelec-Fahrer rutscht weg und stürzt

Grevenbroich (ots) - Ein 27-jähriger Grevenbroicher ist Opfer eines Pkw-Diebstahls geworden und die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zur Tat und Verbleib des Fahrzeugs machen können. Der Grevenbroicher hatte seinen blauen Audi A4 Avant mit dem Kennzeichen NE-KA121 am Samstag (22.06.) gegen 22:30 Uhr in Neurath im Bereich der Einmündung der Straßen An Sankt Lambertus und Gürather Straße abgestellt. Am Sonntag ...

