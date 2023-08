Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Anhänger beschädigt und abgehauen

Lippe (ots)

Am Samstagabend, gegen 23.35 Uhr, prallte der Fahrer eines weißen Audi A3 auf der Bielefelder Straße laut Zeugenaussagen mit seinem Wagen gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Anhänger und schob diesen auf den Gehweg. Neben dem erheblichen Schaden am Anhänger, dürfte auch der Audi aufgrund des Anpralls gegen den Bordstein stark beschädigt sein. Der Fahrer des Wagens setzte anschließend seine Fahrt in Rtg. Bielefeld fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Weitere Hinweise zu dem Unfall und dem flüchtigen Fahrzeug nehmen die Polizeiwache Lage unter 05232-95950 und das Verkehrskommissariat in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

