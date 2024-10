Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Schwerstverletzter Jogger auf Landesstraße 573 - Zeugen gesucht!

Bad Liebenzell (ots)

Schwerstverletzt wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der L 573 bei Neuhausen ereignet hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 68-jähriger Daimler-Benz-Fahrer gegen 17:35 Uhr die Landesstraße 573 von Neuhausen nach Unterhaugstett. Ein Fußgänger joggte in gleicher Richtung auf der Gegenfahrbahn in Richtung Unterhaugstett. Aus bislang unbekannten Gründen rannte der Jogger in Richtung rechter Fahrbahnseite, weshalb der Pkw-Lenker ein Ausweihmanöver tätigen musste, um eine Frontalkollision zu verhindern. Er erfasste hierbei den Mann mit dem Außenspiegel seines Pkw, woraufhin er zu Sturz kam und sich verletzte. Der Mann wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine Lebensgefahr besteht derzeit nicht mehr.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Landesstraße musste zeitweise für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Die Polizei bittet, Personen die den Jogger vor dem Unfallzeitpunkt gesehen haben oder sonstige Hinweise zum Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 07231 / 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell