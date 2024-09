Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt im Verkehr ---Zeugenaufruf---

Ludwigshafen, Pfingstweide (ots)

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 erbittet Zeugenhinweise im Falle einer Trunkenheitsfahrt im Bereich der Pfingstweide (Brüsseler Ring und Lissaboner Straße). Am 06.09.2024 gegen 20:00 Uhr wurde eine Person festgestellt, die unter Alkoholeinfluss einen grauen PKW Opel Astra führte. Am Fahrzeug selbst, konnten frische Unfallschäden festgestellt werden. Etwaige Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen.

Hinweise auf Beschädigungen in dem Bereich oder generelle Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell