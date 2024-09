Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen- Süd (ots)

Am Freitag, den 06.09.2024 zwischen 11:30 Uhr und 15:00 Uhr kam es in der Saarlandstraße in Ludwigshafen, auf Höhe der Hausnummer 103, zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete im Anschluss von der Örtlichkeit. Mutmaßlich streifte der Täter mit dem Seitenteil seines Fahrzeugs einen schwarzen VW, T-ROC. Hinweise auf das Fahrzeug des Verursachers, beziehungsweise auf den Fahrzeugführer bestehen keine. Die Polizei bittet daher um Ihre Mithilfe. Sind Sie auf einen Verkehrsunfall in diesem Zeitraum aufmerksam geworden und können Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

