Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gemeinsamer Rotlicht-Kontrolltag der Koblenzer Behörden

Koblenz (ots)

Am heutigen Donnerstag, 23. Mai 2024 haben Koblenzer Behörden in einer gemeinsamen Aktion am Nachmittag mehrere Objekte, an denen der Prostitution nachgegangen wird, im Stadtgebiet von Koblenz kontrolliert. Unter der Leitung der Kriminaldirektion Koblenz waren neben Polizeikräften des Polizeipräsidiums Koblenz auch die Steuerfahndung Koblenz, die Abteilungen Gewerbe (Prostitutionsschutz), der Vollzugsdienst der Stadt Koblenz, das Ausländer- und Bauamt der Stadtverwaltung Koblenz sowie das Hauptzollamt Koblenz (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) beteiligt. Die Kontrollmaßnahmen sind das Ergebnis einer gemeinsamen Schwerpunktsetzung, wonach mit einem kooperativen Ansatz die Zusammenarbeit der Behörden verstärkt sowie kriminelle Netzwerke aufgehellt und verfolgt werden sollen.

Insgesamt wurden 24 Personen überprüft, dabei ergaben sich u.a. Hinweise auf Verstöße gegen das Prostitutionsgesetz, die durch die Stadt Koblenz bearbeitet werden. Darüber hinaus ergaben sich im Einzelfall Anhaltspunkte für den Besitz verbotener Substanzen sowie für einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung.

Die Bürgermeisterin Ulrike Mohrs sowie die Einsatzleiterin, Kriminaldirektorin Kathrin Süßenbach, ziehen eine gemeinsame und positive Bilanz: "Unsere Behörden haben ihre eigenen Aufgaben und agieren selbstständig, aber erst durch die Zusammenarbeit können wir Erkenntnisse übereinanderlegen, Handlungserfordernisse identifizieren und uns gemeinsam weiterentwickeln. Die entstandenen Netzwerke werden wir weiter ausbauen. Es ist ein rundherum erfolgsversprechender Ansatz"

