Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zettel nicht mehr lesbar

Meiningen (ots)

In der Zeit vom 02.04.2024, 19:20 Uhr, bis 03.04.2024, 07:10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen roten Seat, der in der Fischergasse in Meiningen geparkt war. Der Unfallverursacher hinterließ einen Zettel hinter dem Scheibenwischer, dieser war jedoch am Morgen des 03.04.2024 aufgrund des Regens nicht mehr lesbar. Der Unfallverursacher oder weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0085443/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

