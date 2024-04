LPI-SHL: Brand in einem Einfamilienhaus

Schmalkalden (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Sonntagmittag einen 39-jährigen Autofahrer in der Straße "Am Alten Graben" in Schmalkalden. Dabei stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, was eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz nach sich zog. Die Weiterfahrt war für den 39-Jährigen natürlich auch beendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

