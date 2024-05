Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, A5 - Leichtverletzt und hoher Sachschaden

Offenburg (ots)

Ein Auffahrunfall hat am Freitagmorgen zwischen den Anschlussstellen Bühl und Baden-Baden in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Leichtverletzten sowie einem Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro geführt. Die rechte Fahrspur ist derzeit noch gesperrt; der Rückstau geht bis zur Anschlussstelle Bühl zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen prallte ein junger BMW-Fahrer gegen 8:15 Uhr auf der mittleren Fahrspur mit hoher Geschwindigkeit einem überholenden Sattelauflieger in dessen Heck, sodass der BMW nach rechts in die Leitplanke abgewiesen wurde. Der BMW-Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Reinigungsarbeiten des sich über rund 100 Meter erstreckenden Trümmerfelds dauern an. Der BMW muss abgeschleppt werden; er dürfte nicht mehr zu reparieren sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bühl unterstützen die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/wo

