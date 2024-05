Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Brand in Kleingartenanlage

Rastatt (ots)

Zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in der Lochfeldstraße eilten am Mittwoch Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei. Kurz nach 10 Uhr wurde dort der Vollbrand einer Hütte gemeldet, woraufhin gleich darauf zwei Streifenwagen des Polizeireviers Rastatt und mehrere Löschfahrzeuge samt 30 Wehrleuten der Feuerwehr Rastatt vor Ort eintrafen. Wie sich nach Löschen des Feuers herausstellte, dürfte Glas darunter gelagertes Heu entzündet haben und so das Feuer entfacht haben. An der Hütte und dem danebenliegenden Schrebergarten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

/rs

