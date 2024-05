POL-OG: Achern, Wagshurst - Zeugenaufruf nach Einbruch

Gaggenau (ots) - Nachdem es auf dem Bahnübergang am Bahnhof in Gaggenau am Mittwochmittag zu einer Berührung zwischen einem 11-Jährigen auf seinem Rad und einer 85 Jahre alten Fußgängerin kam, stürzte letztere und verletzte sich. Zuvor war der Junge offenbar aus Unachtsamkeit von hinten mit der Seniorin zusammengestoßen. Anwesende Zeugen versorgten die Dame und begleiteten sie nach Hause. /ma Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 ...

