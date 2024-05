Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Muggensturm (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer kam es am Mittwochnachmittag auf der L 67. Gegen 16:10 Uhr war eine Seniorin mit ihrem Mercedes auf der L 67 von Muggensturm in Richtung Malsch (Malscher Straße) unterwegs, als sie an einer Einmündung nach links in die Karlsruher Straße einbiegen wollte. Hierbei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 19-jährigen Motorradfahrer. Der Heranwachsende wurde samt seiner Yamaha in der Folge in einen Graben abgewiesen, wodurch er sich diverse Verletzungen zuzog. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

/rs

