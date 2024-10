Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Autobahn A8 im Bereich Heimsheim in Fahrtrichtung Karlsruhe nach umfangreichen Bergungsmaßnahmen wieder vollständig befahrbar

Heimsheim (ots)

Wie bereits am 9.10.24 über das Presseportal berichtet (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5882656), kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8, kurz nach der Anschlussstelle Heimsheim in Richtung Karlsruhe. Hierbei kippte ein beladener Lastkraftwagen auf die rechte Seite.

Vor der Bergung der Sattelzugmaschine mit Auflieger war es erforderlich durch ein Spezialfahrzeug die Ladung abzupumpen und umzuladen. Für das anschließende Aufrichten des Fahrzeugs mittels Kräne wurde in den Nachtstunden eine temporäre Vollsperrung der Fahrbahnen in Richtung Karlsruhe erforderlich. Gegen 6.30 Uhr konnte auch die rechte Fahrspur für den Verkehr freigegeben werden.

Benjamin Koch, Pressestelle

