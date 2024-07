Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall unter Einfluss berauschender Mittel

Schönewerda (ots)

Am Mittwoch kollidierten am Kuhrain zwei Fahrzeuge miteinander. Ein Trabantfahrer kollidierte mit einem verkehrsbedingt wartenden Auto, da er im zu engen Bogen in den Kuhrain einbog. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellten Beamte Polizeistation Artern bei dem Trabantfahrer durch einen durchgeführten Vorstest den Einfluss berauschender Mittel Fest. Der Fahrzeugführer der unfallgegnerischen Partei wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Der Trabantfahrer musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell