Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strohballen in Flammen - die Polizei ermittelt

Mengelrode (ots)

Am Mittwoch kamen gegen 23 Uhr Feuerwehr und Polizei bei einem Brand von Strohfiguren in der Lange Reihe zum Einsatz. Die sechs Ballen aus gepressten Stroh standen in Vollbrand und waren nicht mehr durch die Löscharbeiten zu retten. Brisant war der Einsatz, da über den brennenden Ballen eine Stromleitung verlief. Augenscheinlich kam diese jedoch nicht zu schaden. Eine Mitteilung an den Stromversorger erfolgte dennoch. Die Einsatzmaßnahmen wurden von einem örtlichen Landwirt unterstützt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Ersten Ermittlungen zu Folge geht die Polizei nicht davon aus, dass sich die Strohballen selbst entzündet haben und schließt entsprechend eine Brandstiftung nicht aus.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03606/6510 bei der Eichsfelder Polizei zu melden.

Aktenzeichen: 0184247

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell