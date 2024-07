Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut Fahrrad aus Keller entwendet

Nordhausen (ots)

In der Jüdenstraße kam er erneut zu dem Diebstahl eines E-Bikes. Derzeit kommt es in Nordhausen vermehrt zu Aufbrüchen von Kellerräumen und in der Folge zu Diebstählen von Pedelecs. Zwischen Mittwoch 15 Uhr und Donnerstag 05.30 Uhr betraten Unbekannte Täter widerrechtlich ein Mehrfamilienhaus und drangen gewaltsam in einen Keller ein. Von dort entwendeten sie ein schwarz-rotes E-Bike im Wert von mehr als eintausend Euro.

Hinweise zur Tat nimmt oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0184473

Fahrradbesitzer werden darauf hingewiesen, ihre E-Bikes ausreichend gegen die unberechtigte Wegnahme zu sichern und wenn möglich hochwertige Pedelecs auch in Kellerräumen separat zu sichern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell