Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldausgabeautomaten gesprengt

Ebeleben (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es zu einem lauten Knall in einer Bankfiliale in der Sondershäuser Straße. Gegen 02.18 Uhr wurden Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Anschließen war das Gebäude stark verraucht. Anwohner informierten sofort die Polizei, die mit vielen Kräften zu Einsatz kamen. In die Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern, die vermutlich mit einer hochmotorisierten, dunkeln Limousine flüchteten, wurden eine dem Anlass entsprechend hohe Anzahl von Einsatzkräften einbezogen. Aus der Luft wurden die Maßnahmen durch einen Polizeihubschrauber unterstützt.

Die Täter konnten bisher nicht gefasst werden.

Das betreffende Gebäude ist zugleich als Wohnhaus in Nutzung. Die Anwohner wurden zunächst evakuiert. Sie konnten mittlerweile in ihre Wohnungen zurückkehren. Personenschäden sind nicht zu beklagen.

Gegenwärtig laufen die Ermittlungen zur Tat. Hierzu kommen unter anderem Beamte des Thüringer Landeskriminalamtes und der Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz.

Der durch die Tat entstandene Sach- und Beuteschaden ist derzeit noch nicht beziffert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder einem möglichen Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0184374

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell