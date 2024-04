Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Sachbeschädigung an Pkw

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos.) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Ludwigstraße in Hildesheim zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten schwarzen Ford Mondeo gekommen. Dabei wurden mehrere Reifen des Pkw zerstochen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

