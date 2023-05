POL Schwaben Nord: Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am 28.05.2023 (Sonntag) wurde ein 51-Jähriger im Bereich des Flößerparks durch Passanten aus dem Lech gerettet. Der Mann wurde bewusstlos aus dem Wasser gerettet und sofort reanimiert. Mehrere Passanten sahen den 51-Jährigen im Wasser beim Flößerpark treiben. Zwei Passanten sprangen in das Wasser und zogen den 51-Jährigen an Land. Dort wurden sofort Wiederbelebungsmaßnahmen durch ...

mehr