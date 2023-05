POL Schwaben Nord: Unfälle auf der Autobahn und Bundesstraße

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am 26.05.2023 (Freitag) gegen 21.30 Uhr griff ein 20-Jähriger eine Polizeistreife während einer Personenkontrolle an. Die beiden Beamten wurden dabei leicht verletzt. Als der 20-Jährige die Polizeistreife sah, flüchtete er. Die Beamten stellten ihn nach kurzer Verfolgung in einem Hinterhof in der Turnerstraße. Während der Durchsuchung griff der 20-Jährige plötzlich die beiden Beamten ...

mehr