POL-HI: Verkehrsteilnehmer feiert zunächst seinen Geburtstag, verursacht anschließend mit 1,99 Promille Verkehrsunfall und flüchtet

Hildesheim (ots)

ALFELD (rst) - Am 28.04.2024 gegen 07:30 Uhr meldete eine Zeugin einen Verkehrsunfall in Alfeld (Leine). Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 29-jähriger mit seinem lilafarbenen Pkw die Straße "Am Sindelberg" den Berg hinauf, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dort einen Hundebeutelständer. Anschließend flüchtet er zunächst, meldete sich dann jedoch fernmündlich bei der Polizei und begab sich anschließend fußläufig zur Unfallstelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Bei der Feststellung seiner Personalien bemerkten die Beamten, dass er am Vortag Geburtstag hatte. Er bestätigte, dass er diesen bis soeben gefeiert habe. Für ein beweissicheres Strafverfahren wurde ihm auf dem Polizeikommissariat in Alfeld eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3600 Euro. Den Verkehrsteilnehmer erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alfeld unter der Rufnummer 05181/8073-0 zu melden.

