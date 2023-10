POL-WE: Arbeitsgeräte und -materialen von Baustelle geklaut + Weidezaungerät gestohlen + Toyota aufgebrochen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg- Arbeitsgeräte und -materialen von Baustelle geklaut

Zwischen 18:45 Uhr am Montag (09.10.2023) und 07:00 Uhr am Dienstag (10.10.2023) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle in der Görbelheimer Hohl. Auf dieser brachen sie einen Container auf und stahlen Arbeitsgeräte und Baumaterialien im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Görbelsheimer Hohl aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Karben-Okarben: Weidezaungerät gestohlen

Ein 300 Euro teures Weidezaungerät samt Batterie stahlen Unbekannte am Montag (09.10.2023), zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, in der Feldgemarkung im Bereich des Friedberger Wegs. In diesem Zusammenhang meldeten Zeugen einen verdächtigen weißen Sprinter. Wem ist der Sprinter aufgefallen? Wer kann Hinweise zu diesem geben? Wem sind verdächtige Personen im Friedberger Weg aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Rosbach v.d. Höhe: Toyota aufgebrochen

In der Nacht von Montag (09.10.2023) auf Dienstag (10.10.2023) brachen Unbekannte einen roten Toyota auf. Dieser stand zwischen 17:45 Uhr und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einfamilienhauses in der Kirchstraße. Sie hebelten sowohl an der Fahrer- als auch an der Beifahrertür, gelangten in den Aygo und durchwühlten den Kleinwagen. Mit einem Päckchen Kaugummi flüchteten die Langfinger. Zeugen hatten gegen 02:30 Uhr einen Mann auf der Straße flüstern hören. Ob dieser mit dem Autoaufbruch in Verbindung steht, ist noch unbekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: (06031) 601-0 bei der Friedberger Polizei

