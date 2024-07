LPI-NDH: Cannabisbesitzer geht Streifenteam ins Netz

Nordhausen (ots) - In der Jüdenstraße kam er erneut zu dem Diebstahl eines E-Bikes. Derzeit kommt es in Nordhausen vermehrt zu Aufbrüchen von Kellerräumen und in der Folge zu Diebstählen von Pedelecs. Zwischen Mittwoch 15 Uhr und Donnerstag 05.30 Uhr betraten Unbekannte Täter widerrechtlich ein Mehrfamilienhaus und drangen gewaltsam in einen Keller ein. Von dort entwendeten sie ein schwarz-rotes E-Bike im Wert von ...

mehr