Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehlende Fahrerlaubnis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag in Hermsdorf wurde eine 18-jährige ohne die erforderliche Fahrerlaubnis festgestellt. Die junge Frau befuhr mit ihrem Fahrzeug die Eisenberger Straße und geriet dort in das Blickfeld der kontrollierenden Beamten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Anzeige erstattet. Der jungen Frau wurde empfohlen, vorerst eine Fahrschule zu besuchen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell