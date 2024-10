Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Einrichtungsgeschäft in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstag, 01. Oktober 2024, einen Diebstahl in einem Einrichtungshaus in Ganderkesee begangen. Zu Fuß floh er mit dem Diebesgut aus dem Markt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann betrat gegen 17:15 Uhr das Geschäft in der Rudolf-Diesel-Straße, nahm dort Bettwäsche und ein Luftbett an sich und flüchtete aus dem Markt. Eine Mitarbeiterin wurde auf den Diebstahl aufmerksam und verfolgte den Mann, der in Richtung Delmenhorst lief. Von der Oldenburger Straße lief er gegen 17:25 Uhr durch ein kleines bewaldetes Gebiet in Richtung Urneburger Straße, wo die Mitarbeiterin die Sicht auf den Ladendieb verlor.

Der Ladendieb wurde beschrieben als

- 180 - 185 cm groß - von schlanker Statur - mit schwarzen Haaren - dunkel gekleidet

Wer den beschriebenen Mann, der das durchaus sperrige Diebesgut im Wert von über 1.000 Euro bei sich trug, gesehen hat und weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell