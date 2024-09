Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Diebstähle fest eingebauter Navigationsgeräte

Mönchengladbach (ots)

In den Stadtteilen Bonnenbroich-Geneicken sowie Hardterbroich-Pesch stahlen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 25. September, 11 Uhr, und Donnerstag, 26. September, 7.45 Uhr, aus insgesamt drei Autos des Herstellers Volkswagen die fest darin eingebauten Navigationsgeräte.

An der Straße Grasfreed machten sich die Täter zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagmorgen an einem geparkten VW Caddy zu schaffen. Sie bauten das kombinierte Radio- und Navigationsgerät sauber aus, die Scheiben beider Türen waren bei Bemerken der Tat heruntergefahren.

Zwischen Mittwochabend, 21.10 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, war ein an der Eichenstraße geparkter VW Sharan das Ziel der Diebe. Auch hier bauten sie das Navigationsgerät aus und flüchteten anschließend vom Tatort.

Am Wefershof dürften die Täter gegen 3.45 Uhr in der Nacht aus einem weiteren VW Caddy das Navi gestohlen haben. Auch hier standen die Fenster des Autos bei Bemerken der Tat auf beiden Seiten offen. Wie die Täter jeweils in das Innere der Fahrzeuge gelangten, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Polizei fragt: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen in den tatrelevanten Bereichen aufgefallen? Wer hat Fahrzeuge bemerkt, die in den genannten Stadtteilen auffällig bewegt wurden? Hinweise an 02161-290. (cw)

