POL-MG: Maskierte greifen Spaziergänger an - Behandlung im Krankenhaus erforderlich - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Mittwochabend, 25. September, einen per Haftbefehl gesuchten Ladendieb festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 47-Jährige war bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft an der Wehrstraße im Stadtteil Odenkirchen aufgefallen. Er hatte versucht Lebensmittel mitgehen zu lassen, ohne dafür zu bezahlen. Der Ladendetektiv hielt ihn fest und verständigte die ...

mehr