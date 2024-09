POL-MG: Polizei ermittelt nach Steinwurf von Autobahnbrücke

Mönchengladbach (ots) - An der Peter-Nonnenmühlen-Allee haben Unbekannte am Mittwoch, 25. September, zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr einen Einbruch in eine Wohnung verübt. Der oder die Täter hebelten erst die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses auf, dann eine Wohnungstür. Sie durchsuchten die dahinterliegenden Räume nach Wertsachen. Ob sie dabei etwas erbeuteten, ist der Polizei noch nicht bekannt. Hinweise nehmen ...

mehr