Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte stehlen Paketboten das Auto in Geestemünde und fahren es nach Lehe - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Und plötzlich ist das Auto weg: Ein Paketbote wollte am gestrigen Dienstag, 16. Januar, eine Lieferung an der Schillerstraße in Bremerhaven-Geestemünde zustellen. Als er danach wieder zu seinem Fahrzeug gehen wollte, musste er feststellen, dass unbekannte es weggefahren hatten. Gegen 18.30 Uhr meldete sich der Paketbote bei der Polizei und schilderte den Fall. Offenbar hatte der Mann den Fahrzeugschlüssel im Auto gelassen, als er das Paket an der Schillerstraße gegenüber der Humboldtschule zustellen wollte. Nun war der Opel Vivaro nicht mehr da. Anhand von GPS-Daten konnte der Geschädigte der Polizei aber den aktuellen Standort des Fahrzeugs mitteilen. Mehrere Polizeifahrzeuge begaben sich in die Fahndung und fanden den Wagen kurz darauf in einer von der Straße Großer Blink abgehenden Sackgasse. Der bzw. die Täter waren nicht mehr vor Ort. Zudem hatten sie persönliche Gegenstände des Fahrers an sich genommen. Das Lieferfahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei Bremerhaven ermittelt nun wegen Diebstahls von Kraftfahrzeugen und bittet um Hinweise: Wer den oder die Täter an der Schillerstraße bzw. in der Straße Großer Blink in Lehe beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell