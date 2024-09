POL-MG: Wohnungseinbruch im Stadtteil Am Wasserturm

Mönchengladbach (ots) - Am Sonntagabend haben sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs Mönchengladbach verschafft. Dort entwendeten sie Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei nahm gestern, 22. September, gegen 22 Uhr eine Anzeige wegen Einbruchs bei einer Familie an der Hindenburgstraße auf. Diese war zwischen 18.30 und 21.50 Uhr nicht zuhause gewesen und musste bei ihrer Rückkehr feststellen, dass ...

