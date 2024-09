Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall auf der B9 21.09.2024, 10:30 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagmorgen befuhr ein 65-jähriger Mann aus Baden-Württemberg die B9 in Fahrtrichtung Wörth. Der Fahrer zog mit einem Geländewagen einen Wohnwagen. Er verlor in Höhe Speyer die Kontrolle über das Gespann. In der Folge überschlug sich der PKW, wodurch der Fahrer leicht verletzt wurde. Er konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Zur Bergung des verunfallten PKW musste die Richtungsfahrbahn Wörth zeitweise gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet.

