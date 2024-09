Schifferstadt (ots) - Am 20.09.2024 erhielt eine 75-jährige Schifferstadterin eine Email - angeblich von Microsoft. In dieser wurde ihr erklärt, dass ihr Computer Opfer von Hackerangriffen geworden sei und sie sich zwecks Reparatur mit dem Unternehmen in Verbindung setzen solle. Die ältere Dame wählte sodann die in der Email angegebene ausländische Telefonnummer ...

mehr