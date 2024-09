Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht nach Diskussion

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters kam es am Freitagnachmittag, 20.09.2024, 17:45 Uhr, zu einem eigentlich normalen Parkplatzunfall: Ein Ausparkender übersah ein anderes Fahrzeug im Fließverkehr des Parkplatzes, es kam zum Zusammenstoß, die Beteiligten redeten miteinander. In diesem Fall schien sich der vermeintliche Unfallverursacher jedoch auf Schuldzuweisungen zu beschränken, seine Personalien teilte er nicht mit. Im Anschluss setzte er sich einfach in sein Fahrzeug und fuhr davon. Leider wurde das Kennzeichen des Unfallverursachers weder abgelesen noch konnten genaue Angaben zum Fahrzeug des Mannes gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu dem unfallbeteiligten Pkw oder/und seinem Fahrer geben können, nehmen bitte Kontakt mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) auf.

