POL-PDLU: Unfälle durch fahruntüchtige Radfahrer 20.09.2024

Frankenthal (ots) - Am 20.09.2024, gegen 14:00 Uhr, befand sich die 79-jährige Geschädigte an einer Bushaltestelle in der Mahlastraße nahe des Jahnplatzes in Frankenthal als eine unbekannte männliche Person auf sie zukam. Die Person riss ihr unvermittelt eine Kette vom Hals. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Pkw. Wenig später, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich ein vergleichbarer Sachverhalt in der Schraderstraße in Frankenthal. Auf Höhe des LIDL riss ein ...

mehr