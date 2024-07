Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: LKW Unfall auf der A 65 in Kandel

Vollsperrung

Kandel (ots)

Am 11.07.2024 ereignete sich um 16:08 Uhr ein größerer Unfall auf der A65, Fahrtrichtung Karlsruhe, zwischen Kandel-Mitte und Kandel-Süd. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stand ein 56-jähriger ukrainischer LKW Fahrer mit seinem poln. Sattelzug widerrechtlich in einer Nothaltebucht und machte eine Pause. Ein litauischer Autotransporter befuhr mit einem 41-jährigen, ukrainischen Fahrer, die rechte Fahrspur in Richtung Karlsruhe ordnungsgemäß. Der 56 jähriger LKW Fahrer fuhr nach Beendigung von der Nothaltebucht in den fließenden Verkehr ein und beachtete nicht den LKW auf der rechten Spur. Dieser wiederum führte eine Notbremsung mit einem Ausweichmanöver nach links durch. Hierbei wurde der PKW, welcher von einer 47jährigen Autofahrerin geführt wurde in die Mittelleitplanke gedrückt. Ein nachfolgender Transporter prallte zudem noch in den Auflieger des LKW. Beim Unfall wurde der PKW und der Transporter total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die beiden LKW waren noch fahrbereit. Aufgrund ausgelaufener Flüssigkeiten und einem großen Trümmerfeld war die A 65 in Richtung Karlsruhe für 4 Stunden total gesperrt. Die PKW Fahrerin wurde verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 40000 Euro belaufen. Aufgrund der Sperrung auf der A 65 musste der Verkehr u.a. durch Kandel geleitet werden, was auch dort zu erheblichen Beeinträchtigungen führte.

