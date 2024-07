Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Verletzter Rennradfahrer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Maikammer (ots)

Auf der Kalmithöhenstraße (L 515) kam gestern Mittag (Uz: 10.07.2024, kurz vor 13 Uhr) ein 62 Jahre alter Rennradfahrer mit Verdacht einer Gehirnerschütterung und Rückenprellungen in ein Krankenhaus. Der Mann fuhr bergab und kam in einer leichten Rechtskurve infolge Fahrbahnnässe zu Fall, wobei sein getragener Helm gebrochen ist. An seinem Rad entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell