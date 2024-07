POL-PDLD: Rheinzabern - ohne Führerschein unterwegs

Wörth am Rhein (ots) - Dienstagnacht wurden mehrere Gartenhäuser im Bereich des Schützenvereins aufgebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle Telefon: 07271-9221-1803 piwoerth@polizei.rlp.de ...

