Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Halsketten

Frankenthal (ots)

Am 20.09.2024, gegen 14:00 Uhr, befand sich die 79-jährige Geschädigte an einer Bushaltestelle in der Mahlastraße nahe des Jahnplatzes in Frankenthal als eine unbekannte männliche Person auf sie zukam. Die Person riss ihr unvermittelt eine Kette vom Hals. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Pkw. Wenig später, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich ein vergleichbarer Sachverhalt in der Schraderstraße in Frankenthal. Auf Höhe des LIDL riss ein Unbekannter der 87-jährigen Geschädigten von hinten eine Kette vom Hals. In Folge dessen entfernte sich der bisher unbekannte Täter fußläufig von der Örtlichkeit.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

