Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Linienbus, mehrere verletzte Schüler

Schifferstadt (ots)

Am 20.09.2024 kam es gegen 07:55 Uhr in der Burgstraße in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses, bei welchem mehrere Insassen leicht verletzt worden sind.

Ersten Ermittlungen zufolge musste der Fahrer des Linienbusses aufgrund eines vorausfahrenden und plötzlich am Fahrbahnrand anhaltenden schwarzen PKW stark abbremsen. Durch dieses Bremsmanöver stürzten mehrere Fahrgäste innerhalb des Busses und zogen sich leichte Verletzungen zu. Von den insgesamt ca. 80 Insassen des Busses wurden nach aktuellem Stand 44 Schüler im Alter von 9-19 Jahren leicht verletzt. 16 von ihnen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung vorsorglich in verschiedene Krankenhäuser der Region gebracht.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem vorausfahrenden schwarzen PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell