Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am Donnerstag, von 09:40 Uhr bis 11:15 Uhr, wurden durch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik Geschwindigkeitsmessungen in der Rheinhäuser Straße durchgeführt. Hierbei wurden zwei Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h betrug die maximal gemessene Geschwindigkeit 46 km/h. Von 11:45 Uhr bis 13:20 Uhr wurde die Geschwindigkeit in der Ludwigstraße überwacht. Alle gemessenen Verkehrsteilnehmer hielten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung, sodass keine Verstöße geahndet wurden. Neben den beiden Geschwindigkeitsverstößen wurden fünf Gurtverstöße und ein abgelaufener TÜV verwarnt.

