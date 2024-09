Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf L528

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 18.09.2024 kam es um 10:05 Uhr an der Einmündung der L528 / Lessingstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 28-jährigen PKW-Fahrerin aus Schifferstadt und einer 46-jährigen PKW-Fahrerin aus Böhl-Iggelheim. Die 28-jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte von der L528 nach links in die Lessingstraße abzubiegen und kollidierte dabei mit dem auf der L528 entgegenkommenden PKW der 46-jährigen. Beide PKW waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit. Während die 46-jährige Fahrerin aufgrund leichter Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht wurde, blieben die 28-jährige Fahrerin und ihr 9 Monate altes Kind unverletzt. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt ca. 27.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell