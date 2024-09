POL-PDLU: Speyer- Fahrt unter dem Einfluss von Kokain und THC

Frankenthal (ots) - Der Polizei Frankenthal wird am Vormittag des 19.09.2024 durch eine aufmerksame Zeugin ein Igel gemeldet, welcher sich in einem Zaun verfangen hat und sich nun nicht mehr eigenständig befreien kann. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte der augenscheinlich leicht übergewichtige Igel aus dem Zaunstück gerettet und in die Freiheit entlassen werden. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM ...

mehr