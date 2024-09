Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Widerstand nach Hausfriedensbruch

Speyer (ots)

Am Donnerstag, gegen 14:50 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einem Imbiss in der Wormser Straße gerufen. Eine 47-jährige Frau hielt sich trotz bestehendem Hausverbot in dem Lokal auf und weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Auch im Beisein der Beamten zeigte sich die Frau uneinsichtig und weigerte sich vehement zu gehen. Aufgrund dessen sollte sie dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden. Im Rahmen dessen leistete die 47-Jährige Widerstand, indem sie sich zunächst aus dem Griff der Beamten löste und dann mit einer Kunststoffdose auf einen der Beamten einschlug. Die Frau wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Anschließend wurde sie dem Gewahrsam zugeführt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell