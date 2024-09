Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Stromkabel

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht vom 18.09.2024 auf den 19.09.2024 wurden durch unbekannte Täter, von der Baustelle des Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Schwarzweiher" ausgehend, ca. 150 Meter Stromkabel entwendet. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell